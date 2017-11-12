В Казахстане во время рыбалки один российский военнослужащий погиб, второй пропал без вести
В Казахстане погиб российский военнослужащий из части, дислоцированной в Приозерске, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Его сослуживец числится пропавшим без вести.
«Двое граждан Российской Федерации 1981 и 1985 годов рождения выехали на рыбалку и не вернулись», — сообщили представители департамента.
В ходе поисковой операции, организованной в 150 километрах от города Приозерск, было обнаружено тело одного из военнослужащих. Поиски второго российского военного продолжаются.
Приозерск — город на озере Балхаш, построенный возле полигона Сары-Шаган, где проводятся испытания противоракетного оружия. Часть полигона находится в долгосрочной аренде у России, в связи с чем в Приозерске дислоцированы российские военные.