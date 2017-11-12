Трамп заявил, что доверяет выводам спецслужб о вмешательстве России в выборы в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что доверяет выводам спецслужб о российском вмешательстве в американские выборы. С таким заявлением Трамп выступил на пресс-конференции в Ханое, сообщает Reuters.

Одновременно Трамп подчеркнул, что верит и заявлениям российского президента Владимира Путина, отрицающего вмешательство в выборы. «Я верю, что он искренне уверен в том, что Россия не вмешивалась», — сказал президент США. «То, во что он [Путин] верит, это то, во что он верит», — добавил Трамп.

Президент США также сообщил, что не собирается спорить с Путиным по этому поводу, а намерен работать вместе с российской стороной над решением мировых проблем, в то числе связанных с Сирией, Северной Кореей и Украиной.