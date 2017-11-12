Трамп заявил, что доверяет выводам спецслужб о вмешательстве России в выборы в США

Reuters
06:29, 12 ноября 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп сообщил, что доверяет выводам спецслужб о российском вмешательстве в американские выборы. С таким заявлением Трамп выступил на пресс-конференции в Ханое, сообщает Reuters.

Одновременно Трамп подчеркнул, что верит и заявлениям российского президента Владимира Путина, отрицающего вмешательство в выборы. «Я верю, что он искренне уверен в том, что Россия не вмешивалась», — сказал президент США. «То, во что он [Путин] верит, это то, во что он верит», — добавил Трамп.

Президент США также сообщил, что не собирается спорить с Путиным по этому поводу, а намерен работать вместе с российской стороной над решением мировых проблем, в то числе связанных с Сирией, Северной Кореей и Украиной.

«Верю я или нет, но я на стороне наших спецслужб, особенно с их нынешним руководством. Сейчас их возглавляют прекрасные люди, и я верю в наши спецслужбы», — сказал Трамп (англ.яз.).

Reuters
США подозревают Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию, в том числе, путем манипулирования общественным мнением через соцсети, а также попытки проникновения в избирательные системы и взлом компьютеров участников предвыборной кампании. Российская сторона эти обвинения отрицает.
Одновременно ведется расследование о нарушающих законы связях окружения Трампа, в том числе с Россией. Первые обвинения в рамках этого расследования были предъявлены в конце октября. Под домашний арест был отправлен бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.
В мае Дональд Трамп сменил руководителя ФБР, отправив в отставку Джеймса Коми. Коми, в числе прочего, курировал расследование дела о российском вмешательстве в президентские выборы в США.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин принимали участие в саммите АТЭС во Вьетнаме, проходившем с 8 по 10 ноября. Переговоры Путина и Трампа, о возможности проведения которых сообщали обе стороны, не состоялись, но президенты несколько раз пообщались на полях саммита.

Россию подозревают во вмешательстве в выборы в США

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