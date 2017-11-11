Сбежавший из НХЛ хоккеист Вадим Шипачев заключил контракт с петербургским СКА

СКА
10:20, 11 ноября 2017
Надежный источник

Бывший хоккеист клуба «Лас-Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев 11 ноября подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Фактически Шипачев вернулся в ту команду, из которой ушел весной, чтобы попробовать себя в НХЛ. Он заключил трехлетний контракт с клубом «Лас-Вегас Голден Найтс», но провел за него только три матча. После этого тренеры отправили Шипачева в фарм-клуб набирать форму.

Играть в фарм-клубе Шипачев отказался, а когда «Голден Найтс» захотели обменять его в другой клуб, спортсмен решил, что хочет уехать обратно в Россию.

Форвард выступал за СКА с 2013 года, став вместе с командой чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

СКА
Выступление в КХЛ дает возможность Шипачеву стать кандидатом в олимпийскую сборную России. В НХЛ такой возможности не было: североамериканская лига отказалась отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пхенчане.
СКА — лидер КХЛ и «базовый клуб» сборной. Он идет в таблице на первом месте с большим отрывом от преследователей. Тренирует СКА Олег Знарок, по совместительству — главный тренер сборной России.

Подробнее о казусе Шипачева

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме