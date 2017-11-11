Сбежавший из НХЛ хоккеист Вадим Шипачев заключил контракт с петербургским СКА

Бывший хоккеист клуба «Лас-Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачев 11 ноября подписал контракт с петербургским СКА. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Фактически Шипачев вернулся в ту команду, из которой ушел весной, чтобы попробовать себя в НХЛ. Он заключил трехлетний контракт с клубом «Лас-Вегас Голден Найтс», но провел за него только три матча. После этого тренеры отправили Шипачева в фарм-клуб набирать форму.

Играть в фарм-клубе Шипачев отказался, а когда «Голден Найтс» захотели обменять его в другой клуб, спортсмен решил, что хочет уехать обратно в Россию.