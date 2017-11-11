Бывший вратарь женской сборной США по футболу рассказала о приставаниях со стороны Йозефа Блаттера
Бывший вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло рассказала в интервью португальской прессе, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер домогался ее на церемонии вручения награды «Золотой мяч ФИФА» в 2013 году.
По словам Соло, перед выходом на сцену Блаттер «схватил ее за задницу». Она заявила, что была шокирована, но быстро взяла себя в руки ради того, чтобы объявить о награждении своей партнерши по команде, нападающей Эбби Вамбах.
Йозеф Блаттер назвал обвинения «нелепыми».
American soccer goalkeeper Hope Solo alleges ex-Fifa president Sepp Blatter sexually assaulted her in 2013 https://t.co/FBi57UU3E4 pic.twitter.com/1lKDolqwWA— New York Daily News (@NYDailyNews) November 10, 2017
Хоуп Соло была вратарем женской сборной США по футболу с 2000 по 2016 год. Она дважды становилась олимпийской чемпионкой, а также выигрывала золото, серебро и бронзу чемпионатов мира.
Йозеф Блаттер возглавлял Международную федерацию футбола (ФИФА) с 1998 по 2015 год. Он ушел с этого поста на фоне коррупционного скандала в организации. Позже он был отстранен от работы в футболе в связи с тем, что в 2011 перечислил главе УЕФА Мишелю Платини два миллиона франков, после чего был переизбран главой ФИФА.