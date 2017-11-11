Бывший вратарь женской сборной США по футболу рассказала о приставаниях со стороны Йозефа Блаттера

Бывший вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло рассказала в интервью португальской прессе, что бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер домогался ее на церемонии вручения награды «Золотой мяч ФИФА» в 2013 году.

По словам Соло, перед выходом на сцену Блаттер «схватил ее за задницу». Она заявила, что была шокирована, но быстро взяла себя в руки ради того, чтобы объявить о награждении своей партнерши по команде, нападающей Эбби Вамбах.

Йозеф Блаттер назвал обвинения «нелепыми».