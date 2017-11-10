Венесуэла договорилась с Россией о реструктуризации долга

Венесуэла согласовала с Россией условия реструктуризации своего долга. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Интерфакс», ТАСС и Reuters.

Соглашение о реструктуризации долга, по данным собеседников агентств, будет подписано 15 ноября. Схема реструктуризации долга, сообщили они, рассчитана примерно на 10 лет и предусматривает «плавно нарастающие платежи».

«Соглашение предусматривает вступление его в силу при условии, если в этом году они изрядную сумму заплатят», — цитируют «Интерфакс» и Reuters слова источника.

Кроме того, предполагается, что венесуэльские импортеры рассчитаются с российскими экспортерами за уже осуществленные поставки.

Как уточняет ТАСС, речь идет о долге в один миллиард долларов. Эту сумму Венесуэла должна была выплатить до конца 2017 года по ранее заключенному соглашению о реструктуризации ее долга перед Россией.