В Удмуртии объявили траур по погибшим при обрушении девятиэтажного дома

В Удмуртии 11–12 ноября будет объявлен траур по погибшим при обрушении девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек, пятеро пострадали. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что под завалами могут находиться еще два человека.