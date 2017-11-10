В Удмуртии объявили траур по погибшим при обрушении девятиэтажного дома
В Удмуртии 11–12 ноября будет объявлен траур по погибшим при обрушении девятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
По последним данным, в результате обрушения погибли шесть человек, пятеро пострадали. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что под завалами могут находиться еще два человека.
Подъезд жилого девятиэтажного дома на улице Удмуртская обрушился днем 9 ноября. Рухнули перекрытия с 1 по 9 этажи. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа в одной из квартир.