В Москве будут проводить регулярные ночные рейды в поисках детей без сопровождающих

В Москве на регулярной основе будут проводиться рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей. Об этом объявил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы.

С начала 2017 года, по данным департамента, в ходе проверок было выявлено около 9 тысяч случаев нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. Составлено более 6,3 тысячи протоколов об административных нарушениях как в отношении самих подростков, так и в отношении родителей.