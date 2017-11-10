В Домодедово начали тестировать технологию самостоятельного прохода пассажиров в самолет

ТАСС
12:03, 10 ноября 2017
Надежный источник

Московский аэропорт Домодедово начал тестировать турникет, позволяющий пассажирам самостоятельно проходить из гейта в самолет, приложив к сканеру печатный талон или QR-код на мобильном устройстве,

Новый турникет был около месяца назад установлен у одного из выходов на посадку в терминале, обслуживающем внутренние рейсы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Тестировать турникет для самостоятельного прохода пассажиров в самолет планируется до конца 2017 года, а затем принять решение о целесообразности дальнейшего использования такой технологии.

Тестирование этой технологии в Домодедове связывают не с желанием сократить количество персонала или очереди на посадку, а с ростом интереса путешественников к самостоятельному обслуживанию.

ТАСС
В начале сентября министерство транспорта РФ разрешило авиапассажирам использовать посадочные талоны «в виде штрих-кода, направляемого на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства), указываемый пассажиром при бронировании перевозки», а также посадочные талоны в виде распечатанного штрих-кода.
Представители крупнейших российских аэропортов заявляли, что переход на электронные посадочные, в числе прочего, сократит время прохождения предполетных процедур.
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