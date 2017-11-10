В Домодедово начали тестировать технологию самостоятельного прохода пассажиров в самолет

Московский аэропорт Домодедово начал тестировать турникет, позволяющий пассажирам самостоятельно проходить из гейта в самолет, приложив к сканеру печатный талон или QR-код на мобильном устройстве,

Новый турникет был около месяца назад установлен у одного из выходов на посадку в терминале, обслуживающем внутренние рейсы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Тестировать турникет для самостоятельного прохода пассажиров в самолет планируется до конца 2017 года, а затем принять решение о целесообразности дальнейшего использования такой технологии.