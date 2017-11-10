У Госдумы задержали активистов, устроивших голодовку с требованием принять закон об ответственном обращении с животными

У здания Госдумы в Москве 10 ноября полиция задержала троих активистов, которые объявили голодовку с требованием продолжить рассмотрение закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом пишут «ОВД-Инфо» и «Новая газета» со ссылкой на задержанных.

Задержанных зовут Вера Степанова, Юрий Корецких и Екатерина Кыштымова, они активисты «Альянса защитников животных». Их отвезли в ОВД Тверского района и позже отпустили без составления протоколов.

«Полицейский объявили, что мы проводим несанкционированное публичное мероприятие и попросили уйти. Мы ответили, что ничего не нарушаем, и нас задержали», — рассказал Юрий Корецких «Новой газете».

По словам одной из задержанных, полицейских заинтересовали повернутые надписями к стене плакаты, стоявшие рядом.

Активисты «Альянса защитников животных» объявили голодовку у здания Госдумы 7 ноября. К ним несколько раз выходили депутаты; как пишет «Интерфакс», 10 ноября к ним вышел глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, который заявил, что члены комитета «на одной стороне» с активистами.