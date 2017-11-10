Твиттер прекратил выдачу «синих галочек» после верификации аккаунта ультраправого активиста

Twitter
06:44, 10 ноября 2017
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Сервис микроблогов Twitter приостановил выдачу «синих галочек», которые показывают, что личность пользователя подтверждена. Об этом было объявлено вечером 9 ноября.

«Верификация задумывалась как средство подтверждения личности и голоса, но ее трактуют как символ поддержки или важности. Мы осознаем, что стали причиной такого заблуждения и нам надо решить эту проблему», — заявили в твиттере.

Создатель сервиса Джек Дорси добавил, что «нам надо было реагировать быстрее», но не уточнил, о чем именно идет речь.

Отказ от выдачи «галочек» произошел вскоре после того, как твиттер верифицировал аккаунт Джейсона Кесслера — ультраправого активиста, который организовал марш в Шарлотсвилле, где автомобиль врезался в толпу прохожих. Пользователи восприняли «галочку» как поддержку идей Кесслера.

12 августа ультраправые активисты устроили факельное шествие в Шарлотсвилле. В городе также собрались их противники, в толпу которых врезался автомобиль. Погибла женщина.

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