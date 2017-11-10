Создатель фильма «Последние джедаи» Райан Джонсон займется новой трилогией «Звездных войн»

Режиссер и сценарист фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон создаст новую трилогию киносаги, объявила киностудия Lucasfilm 9 ноября.

Ее сюжет не будет связан с историей Скайуокеров. Джонсон представит новых героев, которые раньше не фигурировали в киносаге. Он сам напишет сценарий и выступит режиссером как минимум одного из фильмов трилогии.

Даты выхода новых эпизодов «Звездных войн» пока неизвестны.