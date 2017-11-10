Создатель фильма «Последние джедаи» Райан Джонсон займется новой трилогией «Звездных войн»

Звездные войны
08:00, 10 ноября 2017
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Режиссер и сценарист фильма «Звездные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон создаст новую трилогию киносаги, объявила киностудия Lucasfilm 9 ноября.

Ее сюжет не будет связан с историей Скайуокеров. Джонсон представит новых героев, которые раньше не фигурировали в киносаге. Он сам напишет сценарий и выступит режиссером как минимум одного из фильмов трилогии.

Даты выхода новых эпизодов «Звездных войн» пока неизвестны.

Премьера «Последних джедаев» — восьмого эпизода «Звездных войн» — в России намечена на 14 декабря 2017 года. Лента рассказывает о встрече Рей (ее играет Дейзи Ридли) с  единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). В фильме также появится Лея Органа — героиня актрисы Кэрри Фишер, умершей в декабре 2016 года.
Режиссером девятого эпизода «Звездных войн», завершающего нынешнюю трилогию, станет Джей Джей Абрамс. Картина должна выйти в мае 2019 года.
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