Из России депортируют нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину

Нацбола Игоря Щуку, который 7 ноября попытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, суд признал виновными в нарушении режима пребывания в России. Щуку депортируют на родину в Белоруссию, сообщает Znak.com со ссылкой на канцелярию суда.

Щука незаконно жил в России с июля 2015 года, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас подозреваемый находится в центре временного содержания иностранных граждан.

Также в отношении Щуки возбуждено уголовное дело о вандализме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.