Из России депортируют нацбола, пытавшегося поджечь памятник Ельцину
Нацбола Игоря Щуку, который 7 ноября попытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, суд признал виновными в нарушении режима пребывания в России. Щуку депортируют на родину в Белоруссию, сообщает Znak.com со ссылкой на канцелярию суда.
Щука незаконно жил в России с июля 2015 года, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Сейчас подозреваемый находится в центре временного содержания иностранных граждан.
Также в отношении Щуки возбуждено уголовное дело о вандализме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Игорь Щука утром 7 ноября поджег бутылки с бензином возле памятника Борису Ельцину, установленного у «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Нацбола остановила охрана «Ельцин-центра», затем он был передан полиции.
Игорь Щука — уроженец Белоруссии, переехал в Россию в середине 2000-х годов. Член незарегистрированной партии «Другая Россия», созданной Эдуардом Лимоновым. Ранее состоял в Национал-большевистской партии, также созданной Лимоновым и с 2007 года запрещенной на территории России.
Ранее Щука был дважды судим по уголовным статьям о возбуждении ненависти либо вражды и оскорблении представителя власти.