ФСИН начала служебную проверку после побега обвиняемого по «болотному делу» из России

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит служебную проверку после исчезновения фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, который уехал из России, находясь под домашним арестом.

По результатам проверки «будет дана оценка действиям сотрудникам, осуществляющим контроль в отношении Бученкова», цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции не применяли технические средства контроля за Бученковым (электронный браслет), поскольку по закону это не обязательно.

Также во ФСИН сообщили, что у Бученкова был при себе действующий заграничный паспорт, поскольку сотрудники инспекции не имеют права его изымать.