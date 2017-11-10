ФСИН начала служебную проверку после побега обвиняемого по «болотному делу» из России
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проводит служебную проверку после исчезновения фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, который уехал из России, находясь под домашним арестом.
По результатам проверки «будет дана оценка действиям сотрудникам, осуществляющим контроль в отношении Бученкова», цитирует пресс-службу ведомства «Интерфакс».
В ведомстве рассказали, что сотрудники уголовно-исполнительной инспекции не применяли технические средства контроля за Бученковым (электронный браслет), поскольку по закону это не обязательно.
Также во ФСИН сообщили, что у Бученкова был при себе действующий заграничный паспорт, поскольку сотрудники инспекции не имеют права его изымать.
Об исчезновении Дмитрия Бученкова, дело которого сейчас рассматривает Замоскворецкий суд Москвы, стало известно 9 ноября. Позже он сообщил СМИ, что уехал из России, так как убедился, что ему вынесут обвинительный приговор.
Дмитрий Бученков — 35-й фигурант дела о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Его арестовали в декабре 2015 года. Следователи утверждали, что опознали его как участника беспорядков по оперативной съемке, однако человек на этих кадрах на Бученкова не похож.
Сам Бученков говорил, что 6 мая 2012-го был на даче в Нижегородской области. Как пишет «Медиазона», это подтверждают данные ГИБДД о передвижениях его машины.