ВТБ потерял 7 миллиардов рублей в «Открытие Холдинге»
ВТБ списал до нуля инвестиции в «Открытие Холдинг», объявил заместитель президента-председателя правления банка Герберт Моос. Свои потери ВТБ оценил в 7 миллиардов рублей.
«В связи с санацией банка „Открытие“, холдинговая компания утратила свой основной актив, в связи с этим мы переоценили наше вложение в „Открытие Холдинг“ до нулевой отметки, фактически переоценили их в ноль», — сообщил Моос.
В «Открытие Холдинге» ВТБ принадлежит 9,99% акций.
«Мы считаем, что это правильный шаг, он отражает ситуацию, которая сложилась с „Открытие Холдингом“ и с банком „Открытие“», — добавил он.
Центробанк объявил о санации банка «Открытие» в конце августа. «Открытие» стало первым банком, который регулятор решил санировать по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что Банк России станет собственником как минимум 75% «Открытия». В сентябре по этой же схеме было решено санировать Бинбанк.
«Открытие» и Бинбанк входили в число крупнейших частных банков в России. Совокупные затраты на санацию «Открытия» и Бинбанка ЦБ оценивает в 800 миллиардов рублей.