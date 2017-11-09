Швейцарская прокуратура отказалась проверять заявление актрисы, обвинившей Романа Полански в изнасиловании

В распространенном прокуратурой заявлении, сообщает Reuters, говорится, что срок давности для разбирательства по данному заявлению истек.

Прокуратура Берна отказалась проводить проверку заявления актрисы Ренаты Лэнгер, обвинившей режиссера Романа Полански в том, что он изнасиловал ее в 1972 году.

Актриса из Германии Рената Лэнгер обратилась в правоохранительные органы Швейцарии с заявлением об изнасиловании в начале октября. Лэнгер утверждает, что режиссер изнасиловал ее в феврале 1972 года в шале на швейцарском курорте Гштаад. Актрисе в тот момент было 15 лет.

В 1977 году режиссера обвинили в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, которую он якобы пригласил сниматься для Vogue и принудил к сексу. Полански признался в сексуальной связи с несовершеннолетней, чтобы смягчить обвинения. Однако не дожидаясь приговора суда Полански покинул США.

Обвинения в изнасиловании против Полански также выдвигали актриса из Великобритании и жительница Калифорнии. Обе они утверждают, что стали жертвами насилия в 16-летнем возрасте.

Правоохранительные органы США несколько десятков лет безуспешно пытаются добиться экстрадиции Полански. Суды разных европейских стран, где жил режиссер, выдать его отказались.

Из-за угрозы ареста Роман Полански — один из самых известных современных режиссеров — вынужден ограничивать свои передвижения. В частности, он не поехал на церемонию вручения «Оскара» в Лос-Анджелесе, когда его фильм «Пианист» завоевал три награды Киноакадемии.