РФ заподозрила Индию в допуске американских военных на российскую подлодку

Российские власти подозревают индийскую сторону в том, что она допустила на борт атомной подлодки «Чакра» (ранее «Нерпа»), взятой в лизинг у РФ, американских военных, пишет «Коммерсант».

О том, что РФ подозревает, что военнослужащие США осмотрели «Чакру», нарушив условия лизинга, 8 ноября сообщал сайт IndianDefenseNews. В свою очередь источники «Коммерсанта» в российских госструктурах подтвердили, что в последнее время индийские партнеры действительно совершили несколько «недружественных актов по отношению к РФ».

По словам собеседников газеты, речь, в числе прочего, идет о посещении американской делегацией АПЛ «Чакра». Источники издания указали, что хотя теоретически появление военнослужащих США на российской подлодке и не несет непосредственной угрозы утечки информации, сам факт такого визита является «возмутительным», а также вызывает вопросы к индийской стороне, «почему и для чего они это сделали».

Визит американских военных на «Чакру», пишет «Коммерсант», может негативно сказаться на военно-промышленном сотрудничестве РФ и Индии. В частности, отмечает издание, осложнятся переговоры по лизингу второй атомной подлодки, которую индийские ВМС планировали взять у России.

IndianDefenseNews, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщают, что из-за подозрений в допуске американцев на борт «Чакры» российская сторона «затягивает решение вопроса о ремонте» АПЛ, получившей повреждения во время похода в конце августа.

Российская сторона, по словам источников издания, готовит ответные меры в отношении индийских партнеров. «Предстоят очень непростые разговоры, у нас накопилось много вопросов», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

Официально в Объединенной судостроительной корпорации, «Рособоронэкспорте», а также посольстве Индии в Москве от комментариев по поводу ситуации вокруг «Чакры» воздержались.