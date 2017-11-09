РФ заподозрила Индию в допуске американских военных на российскую подлодку

Коммерсант
07:23, 9 ноября 2017
Требует подтверждения

Российские власти подозревают индийскую сторону в том, что она допустила на борт атомной подлодки «Чакра» (ранее «Нерпа»), взятой в лизинг у РФ, американских военных, пишет «Коммерсант».

О том, что РФ подозревает, что военнослужащие США осмотрели «Чакру», нарушив условия лизинга, 8 ноября сообщал сайт IndianDefenseNews. В свою очередь источники «Коммерсанта» в российских госструктурах подтвердили, что в последнее время индийские партнеры действительно совершили несколько «недружественных актов по отношению к РФ».

По словам собеседников газеты, речь, в числе прочего, идет о посещении американской делегацией АПЛ «Чакра». Источники издания указали, что хотя теоретически появление военнослужащих США на российской подлодке и не несет непосредственной угрозы утечки информации, сам факт такого визита является «возмутительным», а также вызывает вопросы к индийской стороне, «почему и для чего они это сделали».

Визит американских военных на «Чакру», пишет «Коммерсант», может негативно сказаться на военно-промышленном сотрудничестве РФ и Индии. В частности, отмечает издание, осложнятся переговоры по лизингу второй атомной подлодки, которую индийские ВМС планировали взять у России.

IndianDefenseNews, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщают, что из-за подозрений в допуске американцев на борт «Чакры» российская сторона «затягивает решение вопроса о ремонте» АПЛ, получившей повреждения во время похода в конце августа.

Российская сторона, по словам источников издания, готовит ответные меры в отношении индийских партнеров. «Предстоят очень непростые разговоры, у нас накопилось много вопросов», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

Официально в Объединенной судостроительной корпорации, «Рособоронэкспорте», а также посольстве Индии в Москве от комментариев по поводу ситуации вокруг «Чакры» воздержались.

Другой собеседник «Ъ», работающий в системе ВТС, называет возмутительным сам факт появления ВМС США на российской подлодке: «Среди них присутствовали хорошо подготовленные технические специалисты, какую-никакую, но информацию для себя они оттуда вынесли»

Коммерсант
Американские военнослужащие также посетили другой построенный в России корабль, стоящий на вооружении у Индии — авианосец «Викрамадитья» (бывший авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»). Российская сторона тогда заявляла ноту протеста.
Индия арендовала у России первую АПЛ проекта 971 «Щука-Б» в 2012 году. Срок аренды подлодки, получившей в Индии название «Чакра», — 10 лет.
Ранее сданная в аренду Индии атомная подлодка носила название «Нерпа». В 2008 году во время испытаний «Нерпы» погибли 20 человек.
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