По итогам закрытия торгов 8 ноября капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов, установив новый рекорд в истории компании. Акции Apple на закрытии торговались на уровне чуть более 176 долларов.

В начале ноября капитализация компании ненадолго превышала отметку 900 миллиардов долларов в ходе торгов, но теперь это было впервые зафиксировано после закрытия биржи.

Как отмечает CNBC, рост стоимости акций произошел на фоне успеха iPhone X, который поступил в продажу в начале ноября. Помимо этого квартальная отчетность компании оказалась лучше, чем предсказывали аналитики.