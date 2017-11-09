Капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов
По итогам закрытия торгов 8 ноября капитализация Apple превысила 900 миллиардов долларов, установив новый рекорд в истории компании. Акции Apple на закрытии торговались на уровне чуть более 176 долларов.
В начале ноября капитализация компании ненадолго превышала отметку 900 миллиардов долларов в ходе торгов, но теперь это было впервые зафиксировано после закрытия биржи.
Apple closes above $900 billion milestone in climb to $1 trillion market cap https://t.co/Pc7SsJa8hb #markets #globalmarket #stocks #StockMarket #stocktowatch #StockMarketInsights pic.twitter.com/deRaNakxgC— AIRA SECURITIES (@AIRAPLC) November 9, 2017
Как отмечает CNBC, рост стоимости акций произошел на фоне успеха iPhone X, который поступил в продажу в начале ноября. Помимо этого квартальная отчетность компании оказалась лучше, чем предсказывали аналитики.