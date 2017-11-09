ФСО попросила разрешения сопровождать кортежи без полиции

Федеральная служба охраны предложила поправки в правила дорожного движения, которые позволят организовывать сопровождение кортежей госохраны без полиции. Документ опубликован на портале нормативных актов.

По действующему законодательству кортеж (сопровождаемые машины) может отступать от ПДД (например, ездить по встречной полосе) только в том случае, если в его составе есть хотя бы одна машина со специальными цветографическими схемами (полиция, скорая помощь, МЧС).

Теперь ФСО предлагает добавить исключение для машин с «опознавательным знаком „Федеральная служба охраны Российской Федерации“». Этот знак представляет из себя две синие мигалки в передней части автомобиля около фар.

Поправки, как говорится в пояснительной записке к документу, нужны «в целях повышения уровня транспортного обслуживания, а также обеспечения безопасности объектов государственной охраны на трассах проезда».