Задержан телефонный террорист, из-за которого эвакуировали спорткомплекс «Олимпийский» в Москве

Из спорткомплекса «Олимпийский» 7 ноября после анонимного звонка с сообщением о заложенном взрывном устройстве были эвакуированы более 2 тысяч человек. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о теракте»). Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подозреваемый — 34-летний безработный житель Юго-Западного округа Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ГУ МВД по городу.

Полиция задержала телефонного террориста, сообщившего о взрывном устройстве, якобы заложенном в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве 7 ноября.

Массовые эвакуации продолжаются в России с середины сентября 2017 года. Из-за анонимных звонков о заложенных бомбах людей выводят из кинотеатров, университетов, торговых центров и административных зданий. Ни одной бомбы при этом не было найдено.

В начале октября ФСБ объявила, что организаторы волны сообщений о минированиях зданий по всей России установлены. По данным спецслужбы, речь идет о четырех россиянах, находящихся за рубежом. Имена подозреваемых и другие подробности ФСБ раскрывать не стала. О задержанных не сообщалось.