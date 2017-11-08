«Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел для китайских товаров
Агрегатор предложений интернет-магазинов «Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел «Товары из Китая» для прямой работы с китайскими поставщиками.
Как рассказали в пресс-службе компании, в «Яндекс.Маркете» создано подразделение для работы с китайскими производителями, которое возглавил бывший сотрудник Walmart Антон Вальков.
Заказ в китайских магазинах будет происходить непосредственно на сайте «Яндекс.Маркета» — по такой схеме уже работают некоторые российские интернет-магазины. Сервис также обещает русскоязычную службу поддержки. Пока в разделе 500 тысяч предложений.
Запуск нового раздела «Яндекс.Маркета» произошел на следующий день после того, как о сокращении сроков доставки в Россию объявил AliExpress — главный отправитель посылок из китайских магазинов. Теперь доставка, по словам представителей сервиса, не будет превышать 10 дней.