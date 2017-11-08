В здании СВР в Москве произошел пожар. Потеряна связь с тремя сотрудниками

В здании Службы внешней разведки (СВР), расположенном в московском районе Ясенево, произошел пожар.

Пресс-служба СВР сообщила о возгорании на одном из технических объектов, не став уточнять подробности.

В свою очередь источники «Интерфакса» сообщили, что пожар произошел в подземном коллекторе, где проложены кабели. Потеряна связь с тремя людьми, предположительно, находившимися на подземном этаже здания.

Обновление 18:24. Источник «Интерфакса» рассказал, что «двое из троих рабочих найдены и спасены». О судьбе третьего пропавшего пока ничего неизвестно.

Источники ТАСС, в свою очередь, сообщили, что в комплексе зданий СВР из-за пожара была объявлена эвакуация.

На место происшествия прибыл глава ГУ МЧС по Москве Илья Денисов. Пожару присвоен второй номер сложности.