В Каталонии сторонники независимости перекрыли автотрассы и железные дороги

В Каталонии 8 ноября сторонники независимости региона устроили масштабную забастовку, в ходе которой перекрыли несколько автомобильных и железных дорог.

По данным на 10 утра по местному времени (12:00 мск) были перекрыты 66 участков на трассах разного уровня. Кроме того, в Жироне протестующие перекрыли скоростную железную дорогу, соединяющую Испанию с Францией.

Reuters отмечает, что большинство крупных компаний и магазинов не присоединились к забастовке.

Протестующие требуют освобождения членов отстраненного правительства и лидеров каталонских сепаратистских движений, которые арестованы по обвинениям в мятеже.

8 ноября Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости, принятую парламентом Каталонии.