В Каталонии сторонники независимости перекрыли автотрассы и железные дороги

The Local (Испания)
14:12, 8 ноября 2017
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В Каталонии 8 ноября сторонники независимости региона устроили масштабную забастовку, в ходе которой перекрыли несколько автомобильных и железных дорог.

По данным на 10 утра по местному времени (12:00 мск) были перекрыты 66 участков на трассах разного уровня. Кроме того, в Жироне протестующие перекрыли скоростную железную дорогу, соединяющую Испанию с Францией.

Reuters отмечает, что большинство крупных компаний и магазинов не присоединились к забастовке.

Протестующие требуют освобождения членов отстраненного правительства и лидеров каталонских сепаратистских движений, которые арестованы по обвинениям в мятеже.

8 ноября Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости, принятую парламентом Каталонии.

Политический кризис в Каталонии начался в связи с референдумом о независимости, который провели 1 октября власти автономного региона. Власти Испании объявили голосование незаконным и пытались помешать его проведению. По утверждению каталонских властей, большинство проголосовавших высказались за независимость региона от Испании.
В конце октября парламент Каталонии, вопреки требованиям испанского правительства, принял декларацию о независимости. После этого Мадрид ввел в регионе внешнее управление (процедура предусмотрена испанской Конституцией), отстранил администрацию Каталонии и распустил местный парламент.
Восемь членов правительства Каталонии были арестованы по делу о мятеже и растрате бюджетных средств. Лидер отстраненного правительства Карлес Пучдемон вместе с четырьмя министрами уехал в Бельгию. После того, как суд выдал европейские ордеры на их арест, они сдались бельгийским властям.

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