Демократы победили на выборах губернаторов Нью-Джерси и Виргинии

Associated Press
06:51, 8 ноября 2017
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Кандидаты от Демократической партии выиграли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Виргиния.

В Нью-Джерси демократ Фил Мерфи сменит на посту губернатора республиканца Криса Кристи. В Виргинии пост губернатора перейдет от демократа Терри Маколиффа к его соратнику по партии Ральфу Нортэму.

Результаты выборов в Виргинии и Нью-Джерси, где действующие губернаторы не могли баллотироваться на новый срок, можно рассматривать как предварительную оценку работы Дональда Трампа на посту президента США, считает Associated Press.

Также 7 ноября в США прошли выборы мэров нескольких крупных городов, в том числе Бостона, Детройта и Нью-Йорка, где победу одержали действующие главы администрации. В частности, в Нью-Йорке на очередной срок был переизбран демократ Билл де Блазио.

Результаты выборов губернаторов и мэров, прошедших 7 ноября, имеют особое значение для Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в 2018 году, отмечает AP.
В настоящий момент большинство в верхней и нижней палатах парламента США у Республиканской партии. Пост президента США занимает республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах в ноябре 2016 года.
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