Демократы победили на выборах губернаторов Нью-Джерси и Виргинии

Кандидаты от Демократической партии выиграли выборы губернаторов в штатах Нью-Джерси и Виргиния.

В Нью-Джерси демократ Фил Мерфи сменит на посту губернатора республиканца Криса Кристи. В Виргинии пост губернатора перейдет от демократа Терри Маколиффа к его соратнику по партии Ральфу Нортэму.

Результаты выборов в Виргинии и Нью-Джерси, где действующие губернаторы не могли баллотироваться на новый срок, можно рассматривать как предварительную оценку работы Дональда Трампа на посту президента США, считает Associated Press.

Также 7 ноября в США прошли выборы мэров нескольких крупных городов, в том числе Бостона, Детройта и Нью-Йорка, где победу одержали действующие главы администрации. В частности, в Нью-Йорке на очередной срок был переизбран демократ Билл де Блазио.