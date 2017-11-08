«Интерфакс»: Ми-8 упал у побережья Шпицбергена из-за плохой погоды

Интерфакс
12:21, 8 ноября 2017
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Аварию российского вертолета Ми-8 у побережья Шпицбергена спровоцировали сложные метеоусловия. Об этом со ссылкой на неназванный источник в группе по расследованию катастрофы сообщает «Интерфакс».

«Пилоты столкнулись с сильным зарядом ливневого снега, внешние узлы обледенели, авионика дала сбой», — заявил собеседник агентства.

Ранее представитель Межгосударственного авиационного комитета Светлана Колесникова рассказала, что спасатели нашли оба бортовых самописца вертолета. Речевой самописец находится в удовлетворительном состоянии и доставлен в Москву.

«Черный ящик», который записывал показания приборов, оказался сильно поврежден винтом вертолета. Модуль памяти самописца не обнаружен.

Ми-8 компании «Арктикуголь» потерпел крушение вблизи Шпицбергена 26 октября. На борту были восемь человек, пока обнаружено тело только одного из них — научного сотрудника Росгидромета Максима Каулио.
Фюзеляж подняли на поверхность 4 ноября, но тел других находившихся на борту внутри не оказалось.
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