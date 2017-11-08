Генерал ФСБ стал директором «Ростеха» по особым поручениям

Генерал ФСБ Николай Андрианов стал новым директором по особым поручениям госкорпорации «Ростех». Как рассказали в корпорации, Андрианов будет отвечать за взаимодействие компаний холдинга с ФСБ при создании вооружений и спецтехники.

В ФСБ Андрианов занимал должность замглавы научно-технической службы. По словам представителя «Ростеха», генерал с 2011 года «обеспечивал успешную коммуникацию свыше 150 промышленных предприятий с ФСБ в сфере государственного оборонного заказа». В частности, Андрианов курировал создание информационной системы для объектов Олимпиады в Сочи и для ЧМ-2018.

Источники «Коммерсанта» рассказали, что Андрианов впоследствии может войти в советы директоров предприятий, которые подчиняются «Ростеху».

Андрианов стал вторым директором «Ростеха» по особым поручениям, сейчас такой же пост занимает бывший директор по коммуникациям корпорации Василий Бровко — один из основателей холдинга «Апостол».