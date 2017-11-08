Это не «уровень президента». Песков об отъезде главы «Руси сидящей» из России
Отъезд главы организации «Русь сидящая» Ольги Романовой из России после обысков, проведенных по жалобе ФСИН, не является вопросом «уровня президента». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.
«Если есть подозрения, то у нас есть правоохранительные организации. Вряд ли нужно подобные вопросы выносить на уровень президента», — сказал Песков.
Песков также напомнил о необходимости строгого контроля за расходованием государственных денег, выделяемых общественным организациям.
При этом комментировать непосредственно отъезд Романовой из страны в связи с подозрением в растрате госсредств в «Руси сидящей» пресс-секретарь президента РФ отказался.
Проект «Русь сидящая», основанный Ольгой Романовой, оказывает помощь заключенным и их семьям. По словам организаторов проекта, он финансируется за счет пожертвований, а также получает деньги за выполнение работ по контрактам, в том числе со Всемирным банком и Центром стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин.
В начале июня в офисе «Руси сидящей» прошел обыск в рамках доследственной проверки о растрате бюджетных средств. Романова тогда подчеркнула, что организация никаких средств из бюджета на получала, а обыск связала с тем, что «Русь сидящая» работает над проектом реформы ФСИН.
Позже Романова сообщила, что проверка была начата после «доноса» замглавы ФСИН Анатолия Рудого. Речь, как пояснила она, шла о лекциях в рамках проекта повышения финансовой грамотности заключенных, которые якобы были оплачены, но не состоялись.
7 ноября Романова сообщила, что уехала из России в Германию вскоре после обысков, прошедших в июне, и возвращении в страну речь пока не идет.