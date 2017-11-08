Это не «уровень президента». Песков об отъезде главы «Руси сидящей» из России

Отъезд главы организации «Русь сидящая» Ольги Романовой из России после обысков, проведенных по жалобе ФСИН, не является вопросом «уровня президента». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Если есть подозрения, то у нас есть правоохранительные организации. Вряд ли нужно подобные вопросы выносить на уровень президента», — сказал Песков.

Песков также напомнил о необходимости строгого контроля за расходованием государственных денег, выделяемых общественным организациям.

При этом комментировать непосредственно отъезд Романовой из страны в связи с подозрением в растрате госсредств в «Руси сидящей» пресс-секретарь президента РФ отказался.