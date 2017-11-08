Это не «уровень президента». Песков об отъезде главы «Руси сидящей» из России

РБК
11:13, 8 ноября 2017
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Отъезд главы организации «Русь сидящая» Ольги Романовой из России после обысков, проведенных по жалобе ФСИН, не является вопросом «уровня президента». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Если есть подозрения, то у нас есть правоохранительные организации. Вряд ли нужно подобные вопросы выносить на уровень президента», — сказал Песков.

Песков также напомнил о необходимости строгого контроля за расходованием государственных денег, выделяемых общественным организациям.

При этом комментировать непосредственно отъезд Романовой из страны в связи с подозрением в растрате госсредств в «Руси сидящей» пресс-секретарь президента РФ отказался.

Проект «Русь сидящая», основанный Ольгой Романовой, оказывает помощь заключенным и их семьям. По словам организаторов проекта, он финансируется за счет пожертвований, а также получает деньги за выполнение работ по контрактам, в том числе со Всемирным банком и Центром стратегических разработок, который возглавляет Алексей Кудрин.
В начале июня в офисе «Руси сидящей» прошел обыск в рамках доследственной проверки о растрате бюджетных средств. Романова тогда подчеркнула, что организация никаких средств из бюджета на получала, а обыск связала с тем, что «Русь сидящая» работает над проектом реформы ФСИН.
Позже Романова сообщила, что проверка была начата после «доноса» замглавы ФСИН Анатолия Рудого. Речь, как пояснила она, шла о лекциях в рамках проекта повышения финансовой грамотности заключенных, которые якобы были оплачены, но не состоялись.
7 ноября Романова сообщила, что уехала из России в Германию вскоре после обысков, прошедших в июне, и возвращении в страну речь пока не идет.

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