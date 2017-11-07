Туроператоры предупредили о срыве детских туров из-за остановки продажи билетов в плацкарт

RATA-news
11:24, 7 ноября 2017
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Решение РЖД приостановить продажу билетов в общие и плацкартные вагоны на начало 2018 года может привести к срыву детских туров в новогодние каникулы, сообщает газета Российского союза туриндустрии со ссылкой на участников рынка.

Перевозка в плацкартных вагонах, отмечает издание, пользуется особым спросом именно для детских групп — «чтобы все пассажиры были на виду»

Продажа билетов в плацкартные вагоны на январь 2018 года, отметили собеседники издания, была приостановлена в тот момент, когда билеты выкупались именно для организованных групп.

Если РЖД возобновит, как было объявлено, продажу билетов с 16 ноября, то есть за 45 дней до предполагаемой даты отъезда, то туркомпаниям придется выкупать билеты на общих основаниях с частными лицами, что создаст дополнительные сложности организаторам туров.

«Информация появилась в праздничные дни, и агентства, направляюще детские группы к нам в Москву, не успели отреагировать. Думаю, все впереди, ведь под такую перевозку всегда выкупают плацкарты, а на Новый год по стране обычно путешествует огромное количество детей», — уточнила [гендиректор компании «Анкор» Елена] Шарина.

RATA-news
«Российские железные дороги» 3 ноября закрыли продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поездах дальнего следования на внутренних направлениях на даты поездок с 1 января 2018 года.
Как объявили в РЖД, такое решение было принято из-за того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не объявила об индексации тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году.
Позже «Российские железные дороги» объявили, что с 16 ноября возобновят продажу билетов в плацкарты и общие вагоны на начало 2018 года.
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