Туроператоры предупредили о срыве детских туров из-за остановки продажи билетов в плацкарт

Решение РЖД приостановить продажу билетов в общие и плацкартные вагоны на начало 2018 года может привести к срыву детских туров в новогодние каникулы, сообщает газета Российского союза туриндустрии со ссылкой на участников рынка.

Перевозка в плацкартных вагонах, отмечает издание, пользуется особым спросом именно для детских групп — «чтобы все пассажиры были на виду»

Продажа билетов в плацкартные вагоны на январь 2018 года, отметили собеседники издания, была приостановлена в тот момент, когда билеты выкупались именно для организованных групп.

Если РЖД возобновит, как было объявлено, продажу билетов с 16 ноября, то есть за 45 дней до предполагаемой даты отъезда, то туркомпаниям придется выкупать билеты на общих основаниях с частными лицами, что создаст дополнительные сложности организаторам туров.