СК: на акции 5 ноября в Москве мужчина напал на полицейского
В Следственном комитете рассказали о нападении на полицейского 5 ноября в Москве, когда в центре города проходили массовые задержания. По версии следствия, 48-летний мужчина «при проверке документов нанес сотруднику полиции кулаком удары в голову».
Имел ли этот мужчина отношение к запрещенной в России организации «Артподготовка», планировавшей акцию, не уточняется. По какой причине у него проверяли документы, также неизвестно.
Всего в Москве, как заявили в СК, задержали 350 человек, в том числе несовершеннолетних, некоторых из них допросили как свидетелей. Это противоречит данным МВД, которое сообщало о 302 задержанных.
В СК также рассказали, что у задержанных изъяли «многочисленные предметы, используемые для насильственных действий»: маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, арматуру, ножи, «профессиональные рогатки с металлическими шарами», молотки и баллончики с газом и краской.
События 5 ноября, добавили в СК, расследуются в рамках уголовных дел о призывах к массовым беспорядкам и терроризму. Скольких из задержанных в этот день подозревают в совершении этих преступлений, не сообщается.
Закономерно кстати и то, что те, кого организаторы вовлекают в подобные преступления, очень быстро меняют свою точку зрения и сожалеют о содеянном. Некоторые активно сотрудничают со следствием в надежде на более мягкое наказание.