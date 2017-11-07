СК: на акции 5 ноября в Москве мужчина напал на полицейского

В Следственном комитете рассказали о нападении на полицейского 5 ноября в Москве, когда в центре города проходили массовые задержания. По версии следствия, 48-летний мужчина «при проверке документов нанес сотруднику полиции кулаком удары в голову».

Имел ли этот мужчина отношение к запрещенной в России организации «Артподготовка», планировавшей акцию, не уточняется. По какой причине у него проверяли документы, также неизвестно.

Всего в Москве, как заявили в СК, задержали 350 человек, в том числе несовершеннолетних, некоторых из них допросили как свидетелей. Это противоречит данным МВД, которое сообщало о 302 задержанных.

В СК также рассказали, что у задержанных изъяли «многочисленные предметы, используемые для насильственных действий»: маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, арматуру, ножи, «профессиональные рогатки с металлическими шарами», молотки и баллончики с газом и краской.

События 5 ноября, добавили в СК, расследуются в рамках уголовных дел о призывах к массовым беспорядкам и терроризму. Скольких из задержанных в этот день подозревают в совершении этих преступлений, не сообщается.