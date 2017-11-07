СК: на акции 5 ноября в Москве мужчина напал на полицейского

Следственный комитет России
12:57, 7 ноября 2017
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В Следственном комитете рассказали о нападении на полицейского 5 ноября в Москве, когда в центре города проходили массовые задержания. По версии следствия, 48-летний мужчина «при проверке документов нанес сотруднику полиции кулаком удары в голову».

Имел ли этот мужчина отношение к запрещенной в России организации «Артподготовка», планировавшей акцию, не уточняется. По какой причине у него проверяли документы, также неизвестно.

Всего в Москве, как заявили в СК, задержали 350 человек, в том числе несовершеннолетних, некоторых из них допросили как свидетелей. Это противоречит данным МВД, которое сообщало о 302 задержанных.

В СК также рассказали, что у задержанных изъяли «многочисленные предметы, используемые для насильственных действий»: маски, бронежилеты, противогазы, бейсбольные биты, отвертки, кастеты, арматуру, ножи, «профессиональные рогатки с металлическими шарами», молотки и баллончики с газом и краской.

События 5 ноября, добавили в СК, расследуются в рамках уголовных дел о призывах к массовым беспорядкам и терроризму. Скольких из задержанных в этот день подозревают в совершении этих преступлений, не сообщается.

Закономерно кстати и то, что те, кого организаторы вовлекают в подобные преступления, очень быстро меняют свою точку зрения и сожалеют о содеянном. Некоторые активно сотрудничают со следствием в надежде на более мягкое наказание.

Следственный комитет России
Поводом для возбуждения дел о призывах к беспорядкам и терроризму стали ролики, посвященные предстоящей акции 5 ноября, которые были опубликованы 31 октября.
Еще до появления ролика начались задержания сторонников лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева. Сам Мальцев с июля 2017 года находится за границей.
На акции 5 ноября, как сообщал корреспондент «Медузы» и другие СМИ, задерживали в том числе случайных прохожих, которые в этот момент находились на Манежной площади и Тверской улице.

Задержания 5 ноября

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