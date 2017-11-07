Российский суд отклонил жалобу Стаса Михайлова на фильм с «Михаилом Стасовым». Певец обратился в ЕСПЧ

Обновление. Администрация Стаса Михайлова заявила РИА Новости, что артист не имеет отношения к жалобе ЕСПЧ. «Будет проведено тщательное расследование данного инцидента, и все причастные к данной провокации будут привлечены к ответственности», — добавили представители певца. В беседе с RNS представитель артиста Жанна Гарбер назвала жалобу в ЕСПЧ «неактуальной».

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу певца Стаса Михайлова против России. Музыкант пытается оспорить решение российского суда, который не принял его иск против создателей фильма «Дублер».

В фильме, как утверждается в жалобе, незаконно использован образ Михайлова — отрицательным персонажем там выступает певец Михаил Стасов (его играет Александр Ревва). Останкинский суд Москвы в 2013 году отклонил иск Михайлова к «Каро прокат» на 10 миллионов рублей.

Как отмечают представители певца, российский суд решил, что в фильме использован не образ самого Михайлова, а его «сценический персонаж». Помимо этого, по мнению российского суда, заявители не показали идентичность образов и не учли, что фильм пародийный.

Михайлов попросил ЕСПЧ проверить, не были ли нарушены его права на частную жизнь (в контексте права на свободу слова) и на справедливое судебное разбирательство.

Продюсер «Дублера» Сарик Андреасян заявил РБК, что жалобу в ЕСПЧ «нельзя рассматривать всерьез». «Я думаю, что этот фильм никак не мог ударить по его репутации, его посмотрело 600 тысяч человек. Концерт на Первом канале смотрят 40 миллионов человек», — пояснил продюсер.