Генштаб: за два года операции в Сирии убиты 2,8 тысячи боевиков из России
За время российской военной операции в Сирии в этой стране были убиты более 2,8 тысячи боевиков из России и 1,4 тысячи из ближнего зарубежья. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Всего за время операции, по словам Герасимова, были убиты более 54 тысяч «боевиков незаконных вооруженных формирований».
Из слов начальника Генштаба неясно, к каким именно группировкам относились убитые боевики. Герасимов также не уточнил, включены ли в эти данные только те, кто погиб в ходе боев с армией Башара Асада и союзными ей войсками, в том числе российскими.
Сколько именно выходцев из РФ примкнули к террористам из «Исламского государства», точно неизвестно. В апреле 2017 года президент Владимир Путин говорил, что на стороне этой организации воюют более четырех тысяч россиян.
Российская военная операция в Сирии идет с осени 2015 года. Ее официальная цель — помощь войскам президента Сирии Башара Асада в борьбе с террористами. По утверждению западных стран и оппонентов Асада, Россия наносила удары не только по террористам из «Исламского государства» и «Фронта ан-Нусра», но и по группировкам вооруженной оппозиции, которые международное сообщество (и Россия в том числе) не относит к террористическим организациям.
В октябре 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная операция в Сирии «идет к завершению».
Помимо армии Башара Асада, которая действует при поддержке России, Ирана и ливанской «Хизбаллы», против «Исламского государства» в Сирии действует альянс Демократические силы Сирии, в котором доминируют курды и который поддерживают США. В 2017 году альянс занял бывшую «столицу ИГ» Ракку и отбил у террористов крупнейшее месторождение нефти в Сирии.