Генштаб: за два года операции в Сирии убиты 2,8 тысячи боевиков из России

За время российской военной операции в Сирии в этой стране были убиты более 2,8 тысячи боевиков из России и 1,4 тысячи из ближнего зарубежья. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Всего за время операции, по словам Герасимова, были убиты более 54 тысяч «боевиков незаконных вооруженных формирований».

Из слов начальника Генштаба неясно, к каким именно группировкам относились убитые боевики. Герасимов также не уточнил, включены ли в эти данные только те, кто погиб в ходе боев с армией Башара Асада и союзными ей войсками, в том числе российскими.