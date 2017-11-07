ФСБ опубликовала видео задержания активистов «Артподготовки»

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовало видео задержания активистов признанного экстремистским движения «Артподготовка», основанного Вячеславом Мальцевым, подозреваемых в подготовке нападений на полицию.

Как задерживали участников «Артподготовки»* ТАСС

На видео, в частности, показано, как сотрудники ФСБ берут штурмом две квартиры. В одном случае (предположительно, речь идет о Саратове), сотрудники ФСБ проникают в квартиру на первом этаже, подорвав окно, в другом — они вскрывают дверь квартиры ломом.

На видеозаписи, распространенной ФСБ, также показаны найденные при обыске у активистов «Артподготовки» компоненты для взрывных устройств, оружие и символика акции назначенной на 5 ноября 2017 года.