«Архив райских островов»: принц Чарльз лоббировал изменение соглашений о климате в интересах компании, в которую инвестировал

Наследник британского престола принц Чарльз в 2007–2008 годы предлагал изменить международные соглашения об ограничении выбросов парниковых газов, владея при этом акциями офшорной компании, которой эти изменения были бы выгодны. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на документы из «Архива райских островов».

Согласно документам, в феврале 2007 года приобрело акции компании Sustainable Forestry Management, зарегистрированной на Бермудах. Одним из директоров этой компании был друг принца Чарльза, Хью ван Катсэм. В компании решили хранить участие герцогства в тайне «за исключением раскрытия информации, предусмотренного законом».

Sustainable Forestry Management занималась торговлей эмиссионными квотами и лоббировала включение в условия Киотского протокола и Схемы Евросоюза по торговле выбросами квот для стран, в которых есть тропические леса. В июне 2007 года ван Катсэм попросил директора компании передать в управление делами принца Чарльза документы на эту тему, пишет «Би-би-си».

В июле принц Чарльз выступил с заявлением, в котором призвал изменить оба соглашения, включив туда квоты для стран с тропическими лесами. В октябре был запущен «Проект принца „Тропические леса“», на презентации которого принц Чарльз снова раскритиковал Киотский протокол и схему Евросоюза. В 2008 году он сделал еще несколько заявлений на эту тему.

Изменения, за которые выступал принц Чарльз, так и не были сделаны. В июне 2008 года герцогство продало акции в Sustainable Forestry Management за 325 тысяч долларов. Чем было вызвано подорожание акций в три раза, неизвестно, отмечает «Би-би-си».

В герцогстве Корнуолл заявили, что принц не принимал непосредственного участия в решении об инвестировании. Представитель королевской семьи заявил, что принц Чарльз «никогда не говорил о чем-то только потому, что инвестировал в какую-то компанию», и «предупреждал об опасности глобального потепления на протяжении 30 лет».