В Санкт-Петербурге задержаны 23 активиста «Другой России». Они хотели устроить шествие по Невскому проспекту
В Санкт-Петерурге полиция задержала 23 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», которые хотели отметить столетний юбилей Октябрьской революции. Активисты планировали пройти шествием по Невскому проспекту.
Их задержали около концертного зала «Октябрьский», при появлении полиции активисты достали флаги и попытались начать шествие. Помимо этого напротив зала был вывешен баннер «Ильич, проснись, они ****** [обнаглели]».
В ПЕТЕРБУРГЕ ОМОН РАЗОГНАЛ АКЦИЮ В ЧЕСТЬ СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИЯ #СПБ - https://t.co/LjS6CggIIv#Петербург #нацболы #Октябрь100 #проект1917 pic.twitter.com/HyEwVIM064— Другая Россия (@drugoros) November 6, 2017
Как сообщает «ОВД-Инфо», в отдел полиции, куда доставили задержанных, приехали сотрудники центра по противодействию экстремизму. Они сказали активистам, что те проведут ночь в полиции.
«Другая Россия» подавала заявку на проведение шествия по Невскому проспекту, но чиновники предложили устроить марш в Полюстровском парке.