В Москве при пожаре в бытовке погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело

В Москве произошел пожар в бытовке, где находились люди. В результате погибли шесть человек, еще один получил ожоги 30% поверхности тела.

Как рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах, причиной пожара мог стать разожженный мангал. Собеседник агентства добавил, что двое погибших — москвичи, а остальные были гражданами стран СНГ, в том числе один гражданин Белоруссии.

Сигнал о пожаре в бытовке площадью 12 квадратных метров по адресу Складочная улица, дом 1, строение 18 поступил в МЧС в 2:25 в ночь на 6 ноября. Через 14 минут возгорание было ликвидировано.

По факту пожара Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Есть ли в деле подозреваемые, не сообщается.