После задержаний в московских отделах полиции оставили ночевать более ста человек
После массовых задержаний в Москве 5 ноября в отделах полиции оставили на ночь 106 человек. Об этом в ночь на 6 ноября сообщил «ОВД-Инфо».
Помимо этого пятеро человек оставили на ночь в полиции Санкт-Петербурге и еще одного — в Ростове-на-Дону.
Задержанных, как сообщает «ОВД-Инфо» и «Открытая Россия», допрашивают по делу о приготовлении к массовым беспорядкам и терроризму, которое было возбуждено 31 октября. Речь, судя по всему, идет о деле против сторонников запрещенной в России организации «Артподготовка» Вячеслава Мальцева.
В частности, у задержанных спрашивают, видели ли они ролики Мальцева на ютьюбе и читают ли его телеграм-каналы.
5 ноября, по данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали 448 человек, большинство из них в Москве (339). При этом 49 задержанных в Москве — несовершеннолетние.
Источник «Интерфакса» рассказывал, что у задержанных изъяли ножи и травматическое оружие. При этом «ОВД-Инфо» сообщает, что против задержанных могут возбудить дела по статье о применении насилия против полицейских и хранении наркотиков.
Задержания сторонников Мальцева, который уехал из России в июле 2017 года, начались накануне 5 ноября — даты, на которую оппозиционер запланировал массовую акцию по всей стране. После обысков правоохранительные органы отчитались о том, что у сторонников Мальцева в Саратове нашли взрывчатку и бутылки с зажигательной смесью.