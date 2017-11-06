После задержаний в московских отделах полиции оставили ночевать более ста человек

После массовых задержаний в Москве 5 ноября в отделах полиции оставили на ночь 106 человек. Об этом в ночь на 6 ноября сообщил «ОВД-Инфо».

Помимо этого пятеро человек оставили на ночь в полиции Санкт-Петербурге и еще одного — в Ростове-на-Дону.

Задержанных, как сообщает «ОВД-Инфо» и «Открытая Россия», допрашивают по делу о приготовлении к массовым беспорядкам и терроризму, которое было возбуждено 31 октября. Речь, судя по всему, идет о деле против сторонников запрещенной в России организации «Артподготовка» Вячеслава Мальцева.

В частности, у задержанных спрашивают, видели ли они ролики Мальцева на ютьюбе и читают ли его телеграм-каналы.