Сборная России показала форму к чемпионату мира по футболу. Она похожа на форму сборной СССР образца 1988 года

Сборная России представила форму, в которой футболисты сыграют на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 от @adidasfootball#ясоздаю pic.twitter.com/y6IxFJMQjR — Сборная России (@TeamRussia) November 4, 2017

Форма похожа на ту, в которой сборная СССР выступала на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Тогда советские футболисты выиграли золотые медали, победив в финале бразильцев.

Изготовитель формы компания Adidas признала, что при разработке дизайна ориентировалась на форму 1988 года.

Как сообщает ТАСС, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя дизайн формы, заявил о преемственности поколений. «Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу», — сказал Черчесов.

Полузащитник Денис Глушаков заявил: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть».