Сборная России показала форму к чемпионату мира по футболу. Она похожа на форму сборной СССР образца 1988 года

Сборная России по футболу
09:33, 5 ноября 2017
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Сборная России представила форму, в которой футболисты сыграют на домашнем чемпионате мира 2018 года.

Форма похожа на ту, в которой сборная СССР выступала на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Тогда советские футболисты выиграли золотые медали, победив в финале бразильцев.

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Изготовитель формы компания Adidas признала, что при разработке дизайна ориентировалась на форму 1988 года.

Как сообщает ТАСС, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя дизайн формы, заявил о преемственности поколений. «Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу», — сказал Черчесов.

Полузащитник Денис Глушаков заявил: «Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Официальным талисманом чемпионата стал волк Забивака. Официальный узор турнира состоит из 17 элементов, в их числе балалайка, матрешка, тройка, купола и мечеть. Эмблема чемпионата выглядит так.
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