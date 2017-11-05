Принц Саудовской Аравии погиб в авиакатастрофе

В Саудовской Аравии потерпел крушение вертолет, на борту которого находился принц Мансур бин Мукрин и несколько высокопоставленных чиновников, в том числе губернатор провинции Ансур.

Телевидение Саудовской Аравии, сообщает кувейтское агентство KUNA, объявило о гибели принца, не став уточнять никаких подробностей произошедшего, кроме того, что вертолет разбился недалеко от границы с Йеменом. О выживших в авиакатастрофе не сообщается.