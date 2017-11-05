Около Эр-Рияда сбили ракету йеменских повстанцев. Ее обломки упали рядом с аэропортом

Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету, запущенную с территории соседнего Йемена. Об этом сообщает официальное информационное агентство Саудовской Аравии.

Ракета была запущена 4 ноября в 20:07 по местному времени в направлении столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Ее сбили из зенитного комплекса «Пэтриот», фрагменты ракеты упали около международного аэропорта короля Халида. Никто не пострадал.

Как заявил официальный представитель международной военной коалиции в Йемене генерал Турки аль-Малики, ракета была выпущена с целью поразить густонаселенные гражданские районы.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что ответственность за пуск ракеты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. «Столицы стран, которые продолжают атаковать невинных мирных жителей, не смогут укрыться от наших ракет», — заявил представитель повстанцев.