На американского сенатора напал сосед-анестезиолог

Американский сенатор Рэнд Пол стал жертвой нападения соседа. В жалобе, поступившей в полицию, говорится, что сенатор получил легкие травмы: у него ссадины на лице и, возможно, сломано ребро.

«Сенатор Пол в порядке», — сообщила его представитель. Сосед арестован.

Инцидент произошел, когда сенатор стриг газон на участке у дома в Кентукки. Сосед зашел на участок, набросился на Пола сзади и повалил его на землю.

Соседа сенатора зовут Рене Баучер, ему 59 лет. Как сообщает The Washington Post, Баучер по профессии — анестезиолог.

После ареста сосед сенатора дал признательные показания.

Причина нападения неизвестна. Американские СМИ сообщают, что у сенатора был конфликт с соседом, но не уточняют, в чем именно он заключался.