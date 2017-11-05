Бежавшие в Бельгию лидеры Каталонии сдались полиции

Отстраненный от власти президент Каталонии Карлес Пучдемон и четверо министров его правительства добровольно сдались полиции Бельгии, куда они бежали после решения властей Испании ввести в Каталонии прямое управление.

Пучдемона и его соратников уведомили о европейском ордере на арест, который выдали испанские власти. Лидеров Каталонии допросит судебный следователь, после чего в течение 24 часов будет принято решение об их дальнейшей судьбе: Бельгия может либо отказаться исполнять решение об аресте, либо задержать Пучдемона и его министров, либо отпустить их под залог.

Если Бельгия решит исполнить решение об аресте, она должна будет в течение 60 дней выдать каталонских лидеров Испании.