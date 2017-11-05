Бежавшие в Бельгию лидеры Каталонии сдались полиции
Отстраненный от власти президент Каталонии Карлес Пучдемон и четверо министров его правительства добровольно сдались полиции Бельгии, куда они бежали после решения властей Испании ввести в Каталонии прямое управление.
Пучдемона и его соратников уведомили о европейском ордере на арест, который выдали испанские власти. Лидеров Каталонии допросит судебный следователь, после чего в течение 24 часов будет принято решение об их дальнейшей судьбе: Бельгия может либо отказаться исполнять решение об аресте, либо задержать Пучдемона и его министров, либо отпустить их под залог.
Если Бельгия решит исполнить решение об аресте, она должна будет в течение 60 дней выдать каталонских лидеров Испании.
Власти Испании обвиняют Карлеса Пучдемона и членов его правительства в мятеже и растрате государственных средств. Обвинения были выдвинуты после того, как парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании. В ответ на это голосование испанское правительство ввело в Каталонии прямое управление.
1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Результаты голосования, проходившего в нарушение испанских законов, не получили международного признания.