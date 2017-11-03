Журналистку Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

РИА Новости
06:44, 3 ноября 2017
Надежный источник

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы, куда она попала после нападения в редакции радиостанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она восстанавливалась после нападения в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, журналистку выписали 2 ноября.

Житель Израиля Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» 23 октября. Он ударил ее ножом в горло. Мужчину удалось задержать, а журналистку оперативно доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
Гриц утверждал, что Фельгенгауэр его преследовала через «телепатический контакт».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме