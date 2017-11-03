Журналистку Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы
Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы, куда она попала после нападения в редакции радиостанции. Об этом сообщает РИА Новости.
Она восстанавливалась после нападения в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, журналистку выписали 2 ноября.
Житель Израиля Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр в редакции «Эха Москвы» 23 октября. Он ударил ее ножом в горло. Мужчину удалось задержать, а журналистку оперативно доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
Гриц утверждал, что Фельгенгауэр его преследовала через «телепатический контакт».