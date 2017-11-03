Журналистку Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы

Журналистка «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр выписана из больницы, куда она попала после нападения в редакции радиостанции. Об этом сообщает РИА Новости.

Она восстанавливалась после нападения в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, журналистку выписали 2 ноября.