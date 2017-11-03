Против Вайнштейна начаты два расследования по делам об изнасиловании

Правоохранительные органы Лос-Анжелеса и Нью-Йорка открыли еще два расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна, сообщает агентство Associated Press.

Старший прокурор округа Манхэттен начал расследование на основании слов актрисы сериала «Подпольная империя» Пас-де ла Уэрта, которая рассказала каналу CBS, как Вайнштейн дважды изнасиловал ее — в октябре и декабре 2010 года. В первый раз это случилось, когда продюсер подвез актрису домой после вечерники и стал приставать к ней. Второе изнасилование, по словам-де ла Уэрта, тоже произошло в ее квартире: Вайнштейн якобы пришел туда, когда она была пьяна и не могла дать согласие на секс.

В Лос-Анжелесе полиция начала уже второе расследование в отношении Вайнштейна на основании заявления о действиях продюсера в 2015 году. Что именно он совершил, журналистам не сообщают. Также местные полицейские расследуют заявление итальянской актрисы и модели, которую Вайнштейн якобы изнасиловал в 2013 году.

Представитель Харви Вайнштейна Салли Хофмайстер в очередной раз заявила, что продюсер отрицает все обвинения в действиях сексуального характера без обоюдного согласия.