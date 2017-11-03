«Коммерсант» узнал о закрытых переговорах России и Украины по самолетам Ан-124-100 «Руслан»

Коммерсант
07:16, 3 ноября 2017
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Российская авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское госпредприятие «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли и собеседника, близкого к правительству Украины.

«В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами», — заявил один из собеседников издания.

По словам источника газеты, стороны предварительно договорились о стоимости услуг по продлению летной годности «Русланов» и месте проведения соответствующих работ. «Бригада украинского предприятия займется ими на заводе „Авиастар-СП“ в Ульяновске», — сказал собеседник «Коммерсанта».

В свою очередь источник издания, близкий к правительству Украины, заявил, что если украинская сторона «упрется по „Русланам“», то в ответ «может получить проблемы по Ил-76», на продление ресурса которых нужна документация российского конструкторского бюро.

Официальные представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Авиастар-СП»), Росавиации и «Антонова» комментировать сообщение о переговорах отказались.

Собеседник «Ъ», близкий к украинскому Кабинету министров, надеется, что договоренности между компанией «Волга-Днепр» и ГП «Антонов» в конечном счете будут заключены — «если Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».

Коммерсант
В авиапарке «Волга-Днепр» 12 «Русланов» — крупнейших в мире грузовых гражданских самолетов. По существующим договоренностям, продлевать летный ресурс Ан-124–100 может только «Антонов». Проводить эту процедуру необходимо через каждые 4 тысячи летных часов.
Без продления летного ресурса по установленной процедуре у компании «Волга-Днепр» могут возникнуть сложности с выполнением крупных международных контрактов.
До 2015 года у Объединенной авиастроительной корпорации и «Антонова» было совместное предприятие. В настоящий момент сотрудничество Украины и России в авиапромышленности прервано, а «Антонов» вышел из совместного предприятия с ОАК.
На вооружении у Украины стоят Ил-76МД российского производства. Для продления летного ресурса этих самолетов необходимо участие их разработчика — КБ «Илюшин».
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