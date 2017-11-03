«Коммерсант» узнал о закрытых переговорах России и Украины по самолетам Ан-124-100 «Руслан»

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское госпредприятие «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в авиаотрасли и собеседника, близкого к правительству Украины.

«В достижении договоренностей заинтересованы обе стороны, но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами», — заявил один из собеседников издания.

По словам источника газеты, стороны предварительно договорились о стоимости услуг по продлению летной годности «Русланов» и месте проведения соответствующих работ. «Бригада украинского предприятия займется ими на заводе „Авиастар-СП“ в Ульяновске», — сказал собеседник «Коммерсанта».

В свою очередь источник издания, близкий к правительству Украины, заявил, что если украинская сторона «упрется по „Русланам“», то в ответ «может получить проблемы по Ил-76», на продление ресурса которых нужна документация российского конструкторского бюро.

Официальные представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Авиастар-СП»), Росавиации и «Антонова» комментировать сообщение о переговорах отказались.