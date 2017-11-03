ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, где 31 октября в результате наезда грузовика на пешеходов погибли восемь человек, более 10 получили ранения.
В заявлении, распространенном на связанных с ИГ сайтах, выходец из Узбекистана Сайдулло Саипов, управлявший грузовиком, называется «солдатом халифата» и «одним из бойцов ИГ».
Саипов, задержанный полицией, заявил на допросе, что регулярно просматривал видео ИГ и организовать теракт решил, в том числе, под их влиянием.
В грузовике, арендованным Саиповым, была, как сообщили источники в полиции, найдена записка с присягой на верность ИГ.
Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов проживает в США с 2010 года.
Саипову предъявлены обвинения в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство», насилии и повреждении транспортных средств.