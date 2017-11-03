ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, где 31 октября в результате наезда грузовика на пешеходов погибли восемь человек, более 10 получили ранения.

В заявлении, распространенном на связанных с ИГ сайтах, выходец из Узбекистана Сайдулло Саипов, управлявший грузовиком, называется «солдатом халифата» и «одним из бойцов ИГ».

Саипов, задержанный полицией, заявил на допросе, что регулярно просматривал видео ИГ и организовать теракт решил, в том числе, под их влиянием.

В грузовике, арендованным Саиповым, была, как сообщили источники в полиции, найдена записка с присягой на верность ИГ.