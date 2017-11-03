ФАС потребовала от «Роснефти» продать АЗС в семи регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «Роснефти» продать АЗС в семи регионах России в рамках сделки по покупке «Башнефти».

«ФАС России проинформировала „Роснефть“ о необходимости провести торги по продаже АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в республике Башкортостан», — сообщила ФАС.

Антимонопольное ведомство ожидает от «Роснефти» вариантов выполнения этого предписания.

«Роснефть», ранее сообщали представители ФАС, должна будет сама определить сколько и какие АЗС продать в регионах, где ее доля на рынке должна быть снижена.