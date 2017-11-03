ФАС потребовала от «Роснефти» продать АЗС в семи регионах

РИА Новости
13:00, 3 ноября 2017
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «Роснефти» продать АЗС в семи регионах России в рамках сделки по покупке «Башнефти».

«ФАС России проинформировала „Роснефть“ о необходимости провести торги по продаже АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в республике Башкортостан», — сообщила ФАС.

Антимонопольное ведомство ожидает от «Роснефти» вариантов выполнения этого предписания.

«Роснефть», ранее сообщали представители ФАС, должна будет сама определить сколько и какие АЗС продать в регионах, где ее доля на рынке должна быть снижена.

«Роснефть» в октябре 2016 года приобрела чуть более 50% акций «Башнефти» у государства за 329,7 миллиарда рублей.
ФАС одобрила сделку, но предписала «Роснефти» в течение двух лет продать АЗС в тех регионах, где совокупная доля «Роснефти» и «Башнефти» на розничном рынке превысит 50%.
Ранее «Башнефть» принадлежала АФК «Система», но в 2014 году суд признал ее приватизацию незаконной, и компания перешла под контроль государства. В рамках повторной приватизации госпакет был продан «Роснефти».
В мае 2017 года «Роснефть» обвинила АФК «Система» в том, что «из-за организационно-финансовых манипуляций», проведенных в 2010–2014 годах, стоимость «Башнефти» значительно снизилась. «Роснефть» потребовала от АФК «Система» компенсацию в несколько десятков миллиардов рублей. В августе суд удовлетворил иск «Роснефти», обязав АФК «Система» выплатит 136 миллиардов рублей. Рассмотрение апелляций на это решение суда во всех инстанциях пока не завершено.

Продажа "Башнефти"

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