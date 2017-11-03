Анатолий Васильев отказался от номинации на «Золотую маску»

Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на премию «Золотая маска», на которую его выдвинули за спектакль «Старик и море» — его первую постановку в России за 11 лет. Его открытое письмо выложила на своей странице в фейсбуке журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина.

Режиссер назвал несколько причин своего решения. Васильев пишет, что они с коллегами посвятили постановку «великому [театральному режиссеру] Любимову Юрию Петровичу и очень счастливы». «Для меня такого счастья больше чем достаточно, и я считаю неприличным всякое участие в конкурсах и смотринах», — сказано в письме.

Также Васильев заявил, что с 2006 года из-за конфликта с мэрией по поводу здания студии «Школы Драматического искусства» на Поварской улице не участвует в культурной жизни Москвы. В 2011 году Васильеву пообещали вернуть помещение, но, как сказано в письме, «прошло семь лет переписки и ожиданий». Режиссер, который сейчас живет во Франции, объясняет, что в такой ситуации участие в российском фестивале означало бы для него «личный тайный оппортунизм».

«Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не „Золотая маска“, а свобода! Он ее заслужил», — заявил режиссер.

Гендиректор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина сообщила «Интерфаксу», что организаторы приняли к сведению открытое письмо Васильева, и имя режиссера не будет фигурировать в буклете и на церемонии оглашения победителей.

«У нас по положению любой номинант может участвовать и не участвовать — это пожелание любого человека или театра. Если Анатолий Александрович не хочет, чтобы его спектакль отсматривало жюри, значит нет. Это нормальное явление», — сказала Ревякина.