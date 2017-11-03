Анатолий Васильев отказался от номинации на «Золотую маску»

Анатолий Васильев
17:56, 3 ноября 2017
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Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на премию «Золотая маска», на которую его выдвинули за спектакль «Старик и море» — его первую постановку в России за 11 лет. Его открытое письмо выложила на своей странице в фейсбуке журналистка «Эха Москвы» Ксения Ларина.

Режиссер назвал несколько причин своего решения. Васильев пишет, что они с коллегами посвятили постановку «великому [театральному режиссеру] Любимову Юрию Петровичу и очень счастливы». «Для меня такого счастья больше чем достаточно, и я считаю неприличным всякое участие в конкурсах и смотринах», — сказано в письме.

Также Васильев заявил, что с 2006 года из-за конфликта с мэрией по поводу здания студии «Школы Драматического искусства» на Поварской улице не участвует в культурной жизни Москвы. В 2011 году Васильеву пообещали вернуть помещение, но, как сказано в письме, «прошло семь лет переписки и ожиданий». Режиссер, который сейчас живет во Франции, объясняет, что в такой ситуации участие в российском фестивале означало бы для него «личный тайный оппортунизм».

«Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не „Золотая маска“, а свобода! Он ее заслужил», — заявил режиссер.

Гендиректор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина сообщила «Интерфаксу», что организаторы приняли к сведению открытое письмо Васильева, и имя режиссера не будет фигурировать в буклете и на церемонии оглашения победителей.

«У нас по положению любой номинант может участвовать и не участвовать — это пожелание любого человека или театра. Если Анатолий Александрович не хочет, чтобы его спектакль отсматривало жюри, значит нет. Это нормальное явление», — сказала Ревякина.

Анатолий Васильев — советский и российский театральный режиссер, лауреат премий «Триумф» и «Золотая маска». В 1987 году он основал в Москве театр «Школа Драматического искусства» (ШДИ), который располагался в помещении на Поварской улице. В 2001 году у театра появилось свое здание на Сретенке. В 2005-м в результате конфликта со столичными властями ШДИ потеряла студию на Поварской, а Васильев был уволен из собственного театра. С 2006 года режиссер живет и работает во Франции.
В 2017 году Васильев поставил для Чеховского фестиваля спектакль «Старик и море». Это его первая постановка в России за 11 лет; «Медуза» писала об этом спектакле. 2 ноября стало известно, что режиссера за эту работу выдвинули на «Золотую маску» в номинации «Драма/Работа режиссера».
Номинацию на «Золотую маску» также получил режиссер Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Его номинировали за постановку двух спектаклей — оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре».
Церемония награждения премии «Золотая маска» пройдет 15 апреля 2018 года на Новой сцене Большого театра.

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