В твитере Третьяковской галереи опубликовали видео Навального. Музей заявил о взломе

Meduza
06:52, 2 ноября 2017
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На официальной странице Третьяковской галереи в Twitter вечером 1 ноября было опубликован ролик Алексея Навального «Владимир Путин и свиная голова» с указанием, что это видео понравилось музею.

Спустя примерно час видео было удалено, и в твитере Третьяковской галереи появилась запись о том, что аккаунт был взломан.

Видео «Владимир Путин и свиная голова» было опубликовано на сайте Алексея Навального 1 ноября. В ролике политик сообщил, что по всей России власти перестали согласовывать акции его сторонников. Местные власти, по мнению Навального, «действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». В связи с этим, объявил политик, он намерен подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию.
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