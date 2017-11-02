В твитере Третьяковской галереи опубликовали видео Навального. Музей заявил о взломе
На официальной странице Третьяковской галереи в Twitter вечером 1 ноября было опубликован ролик Алексея Навального «Владимир Путин и свиная голова» с указанием, что это видео понравилось музею.
Спустя примерно час видео было удалено, и в твитере Третьяковской галереи появилась запись о том, что аккаунт был взломан.
Наш твиттер был взломан сегодня ночью, после чего были выложены материалы, которые не имеют никакого отношения к музею и его деятельности.— Tretyakov gallery (@Tretyakovgal) November 1, 2017
Видео «Владимир Путин и свиная голова» было опубликовано на сайте Алексея Навального 1 ноября. В ролике политик сообщил, что по всей России власти перестали согласовывать акции его сторонников. Местные власти, по мнению Навального, «действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы». В связи с этим, объявил политик, он намерен подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию.