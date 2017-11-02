В твитере Третьяковской галереи опубликовали видео Навального. Музей заявил о взломе

На официальной странице Третьяковской галереи в Twitter вечером 1 ноября было опубликован ролик Алексея Навального «Владимир Путин и свиная голова» с указанием, что это видео понравилось музею.

Спустя примерно час видео было удалено, и в твитере Третьяковской галереи появилась запись о том, что аккаунт был взломан.