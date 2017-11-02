Пациенты устроили беспорядки в психиатрической больнице под Смоленском. Туда вызвали Росгвардию

Следственное управление СК РФ по Смоленской области
07:51, 2 ноября 2017
Надежный источник

В Смоленской областной психиатрической больнице пациенты устроили беспорядки.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, днем 1 ноября один из пациентов больницы «начал вести себя агрессивно». Около 20:30 мск к нему присоединились другие пациенты, которые устроили дебош в одном из отделений, «причинив больнице имущественный ущерб». 

Для восстановления порядка в больнице пришлось привлекать сотрудников Росгвардии и полиции. Телесных повреждений ни медперсоналу, ни пациентам причинено не было, подчеркивается в сообщении СК.

Зачинщик беспорядков, по данным регионального управления Следственного комитета, был помещен в психбольницу по решению суда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) в состоянии невменяемости.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области проводится доследственная проверка.

Следственное управление СК РФ по Смоленской области
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