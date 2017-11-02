Пациенты устроили беспорядки в психиатрической больнице под Смоленском. Туда вызвали Росгвардию

В Смоленской областной психиатрической больнице пациенты устроили беспорядки.

Как сообщило региональное управление Следственного комитета РФ, днем 1 ноября один из пациентов больницы «начал вести себя агрессивно». Около 20:30 мск к нему присоединились другие пациенты, которые устроили дебош в одном из отделений, «причинив больнице имущественный ущерб».

Для восстановления порядка в больнице пришлось привлекать сотрудников Росгвардии и полиции. Телесных повреждений ни медперсоналу, ни пациентам причинено не было, подчеркивается в сообщении СК.

Зачинщик беспорядков, по данным регионального управления Следственного комитета, был помещен в психбольницу по решению суда в связи с причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) в состоянии невменяемости.