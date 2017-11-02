Нью-йоркскому террористу предъявили обвинение в поддержке ИГ

Выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в Нью-Йорке, предъявлены обвинения, сообщает CNN.

Саипов обвиняется в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство», насилии и повреждении транспортных средств.

В обвинении, выдвинутом федеральной прокуратурой, указывается, что влияние на Саипова оказали видеоролики ИГ, которые он регулярно просматривал. На одном из его телефонов обнаружены около 90 видео, «многие из которых — связанная с ИГ пропаганда».

Планировать теракт, по данным правоохранительных органов, Саипов начал около года назад, а использовать для этого грузовик решил примерно два месяца назад.

Канун Хэллоуина Саипов выбрал для теракта так как считал, что «в праздничный день на улицах будет больше людей», говорится в обвинении.