Нью-йоркскому террористу предъявили обвинение в поддержке ИГ

CNN
06:31, 2 ноября 2017
Надежный источник

Выходцу из Узбекистана Сайфулло Саипову, устроившему теракт в Нью-Йорке, предъявлены обвинения, сообщает CNN.

Саипов обвиняется в предоставлении материальной помощи террористической организации «Исламское государство», насилии и повреждении транспортных средств.

В обвинении, выдвинутом федеральной прокуратурой, указывается, что влияние на Саипова оказали видеоролики ИГ, которые он регулярно просматривал. На одном из его телефонов обнаружены около 90 видео, «многие из которых — связанная с ИГ пропаганда».

Планировать теракт, по данным правоохранительных органов, Саипов начал около года назад, а использовать для этого грузовик решил примерно два месяца назад.

Канун Хэллоуина Саипов выбрал для теракта так как считал, что «в праздничный день на улицах будет больше людей», говорится в обвинении.

Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в США с 2010 года, 31 октября в Нью-Йорке на арендованном небольшом грузовике насмерть сбил восемь человек. Саипов был задержан на месте теракта. В ходе задержания Саипов был ранен, но угрозы его жизни нет, заявила полиция.
В кабине грузовика была найдена записка, в которой Саипов приносит клятву верности ИГ. «Исламское государство» пока не объявило об ответственности за теракт в Нью-Йорке.

Теракт в Нью-Йорке

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