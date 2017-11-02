На Суматре нашли новый вид орангутанов

На острове Суматра в Индонезии выявлен новый вид орангутангов. Об этом сообщила международная группа ученых, которая исследовала изолированную популяцию обезьян, обитающих к югу от ареала суматранских орангутанов, в местности Батанг-Тору.

Изучив геномы 37 особей из разных мест обитания орангутанов, ученые пришли к выводу, что предки представителей нового вида — его назвали тапанулийским (Pongo tapanuliensis) — отделились от предков двух известных видов примерно 3,38 миллиона лет назад. Предки признанных на настоящий момент суматранских и калимантанских орангутанов разделись, по оценке исследователей, значительно позже — около 674 тысяч лет назад.

Ученые также сравнили череп взрослого самца из группы Батанг-Тору, который был найден в 2013 году, с черепами 33 орангутанов из других местностей, и нашли существенные отличия — в частности, черепа тапанулийских орангутанов оказались меньше черепов других видов.

Кроме того, у тапанулийских орангутанов более кучерявая шерсть и более ярко выраженная растительность на лице.

Ученые заявили, что тапанулийские орангутаны находятся под угрозой исчезновения — единственная известная популяция насчитывает менее 800 особей.